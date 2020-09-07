Продолжается розыск водителя, предположительно виновного в крупном ДТП под Речицей

Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу около 10 часов утра на трассе Гомель - Кобрин. Как сообщают в ГАИ, 34-летний бесправник на БМВ ехал в направлении Калинковичей, однако из-за неправильно выбранной скорости и дистанции врезался в попутную машину "ауди". Та от удара выехала на встречную полосу, где столкнулась с "рено" под управлением 26-летнего водителя. В результате аварии телесные повреждения получили водитель и 23-летняя девушка-пассажир французского автомобиля, а также 18-летняя девушка-пассажир БМВ, которая в момент ДТП ехала на переднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. Все пострадавшие были госпитализированы в травматологическое отделение. В Госавтоиспекции также добавили, что водитель БМВ с места ДТП скрылся. Его личность правоохранителями установлена, мужчина в розыске.



