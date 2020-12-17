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Проехал на красный свет и сбил двух пешеходов – серьезное ДТП в Гомеле

71-летний водитель за рулем "шкоды" не заметил двух человек на пешеходном переходе. С травмами пострадавшие были доставлены в городскую больницу.

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