Проигнорировали и требования, и выстрелы ГАИ. История настоящего блокбастера

После продолжительного преследования и неоднократных требований об остановке водители машин затормозили на 11-м км автодороги Хотимск - Липовка - граница России. Еще одна фура продолжила движение и в итоге скрылась. В итоге полуприцепы оказались опечатаны, документы на груз отсутствовали. Во время разбирательства на место приехал якобы директор фирмы и владелец груза. Это он сказал дальнобойщикам ехать в сторону России. Для задержания водителей милиционеры встали перед машинами и потребовали покинуть кабины. Вместо этого мужчины начали движение. Инспектор сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем прострелил колеса грузовиков. Несмотря на это, машины пересекли границу и скрылись в Смоленской области. Позже с помощью российской полиции транспорт был найден. С учетом всех заслуг суд назначил каждому из обвиняемых наказание 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Грузовики и полуприцепы общей стоимостью 58000рублей будут конфискованы. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.