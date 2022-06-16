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Происшествия на дорогах Беларуси за 16 июня
О происшествиях на дороге наш следующий материал. Продолжит Юрий Шевчук.
ДТП в д. Копище Минского района. По предварительной информации, водитель Volkswagen на ул. Николая Камова, находясь на второстепенной дороге, не уступил преимущество Opel. В результате Volkswagen от удара опрокинуло на крышу. 41-летний водитель автомобиля Opel был доставлен больницу. В салоне Volkswagen,помимо водителя, находились два пассажира, все были пристегнуты ремнями безопасности, из них никто не пострадал.
На границе белорус сбил дальнобойщика
На белорусско-польской границе белорус за рулем Citroеn насмерть сбил дальнобойщика. Согласно информации польской полиции, инцидент произошел возле погранперехода в Тересполе. Погибший - гражданин Украины. Известно, что он помогал коллеге встроиться в очередь, однако был сбит. Мужчина был доставлен в больницу, где позже скончался.
В Несвиже перевернулся парень
В Несвиже парень перевернулся на новом мопеде Vento, который не успел даже зарегистрировать. Инцидент случился на улице Гейсика. 20-летний мотоциклист был без водительского удостоверения. Молодой человек получил травмы, но лечение в больнице ему не понадобилось. По информации ГАИ, мопед был без номеров, молодой человек недавно его купил и даже не успел зарегистрировать. По предварительным данным, парень не справился с управлением и перевернулся.
Пьяный бесправник-рецидивист устроил аварию
Пьяный бесправник-рецидивист на встречной устроил аварию. Это последствия ДТП в столице. Шофер за рулем BMW не справился с управлением, вылетел на встречную, где протаранил Nissan и Chevrolet Niva. От удара российский внедорожник завалился на бок. В момент аварии водитель баварца был пьян, освидетельствование показало свыше 2 промилле алкоголя. Пострадавших нет. В ГАИ дополнили, что 2 года назад виновник уже был лишен прав за пьяную езду.
Нетрезвого бесправника задержали в Минске
И еще одного нетрезвого бесправника задержали в Минске. Накануне инспекторы ГАИ остановили Mercedes. Состояние 20-летнего шофера вызвало подозрение. Обоняние не подвело, освидетельствование показало 1,3 промилле алкоголя. Оба авто сейчас на штрафстоянке.
ВодительSkodaврезался в мотоцикл
При перестроении не заметил мотоциклиста. Водитель Skoda на МКАД не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл Kawasaki, который ехал в попутном направлении. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Но и авто, и мотоцикл получили механические повреждения.
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