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Происшествия по линии МЧС за 3 ноября
2 человека погибли, 4 эвакуированы - пожар в столице. Сообщение о ЧП в квартире поступило спасателям ночью. Пламя вспыхнуло в апартаментах одного из домов на улице Золотая Горка. Когда спасатели приехали на место, из окон жилища на втором уровне валил дым. Уже в квартире на диване бойцы МЧС обнаружили тело хозяйки, а в соседней комнате был ее брат, мужчина без сознания. Несмотря на реанимационные действия, медики не смогли спасти его. Под угрозой оказалась и безопасность жильцов с верхних этажей, были эвакуированы 4 человека. Предположительно, стихия разыгралась из-за неосторожности при курении. Другая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
На пожаре в квартире в Гомеле бойцы МЧС спасли пенсионера. Очевидцы сообщили о запахе дыма на лестничной клетке. Оказалось, что огонь вспыхнул в жилище на первом этаже. Хозяин апартаментов живет один. Мужчину спасатели обнаружили в комнате на кресле и вынесли на свежий воздух. Пострадавшего доставили в больницу. Пламя повредило имущество. Предварительно, пожар мог начаться из-за неосторожности при курении.
Тело мужчины обнаружили на пожаре в Могилеве. Возгорание произошло в одной из комнат общежития по улице Профсоюзной. Спасатели приехали на место, на 4 этаже строения был дым. По словам соседей, в комнате, где случился пожар, мог находиться человек. Информация подтвердилась. Мужчину вынесли из помещения на свежий воздух, но спасти его не удалось. Спасатели эвакуировали других жильцов, 8 человек, среди которых и трое детей. О причинах ЧП неизвестно.
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