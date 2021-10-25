Производство самогона в Свислочском районе ликвидировали правоохранители

Аппарат для изготовления самогона и 130 литров готового продукта были обнаружены во дворе частного дома одной из местных деревень. Владелец мини-предприятия сообщил, что варил самогон для себя. К слову, мужчина и ранее имел проблемы с законом из-за своего увлечения. Самогонный аппарат и готовый продукт изъяты.