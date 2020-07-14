Прокуратура направила в суд золотое дело. Появились новые подробности грабежа в Минске

И сегодня стало известно, что прокуратура направила в суд так называемое золотое дело - ограбление магазина "Царское золото" в Минске. Известно, что обвиняемый - ранее неоднократно судимый молодой человек. Ему инкриминируют грабеж в крупном размере. Об этом преступлении мы рассказывали еще в мае. А сегодня следствию удалось установить, что фигурант в помещении магазина, расположенного вблизи станции метро "Немига", в присутствии работников торгового объекта пытался похитить три золотые цепочки. Однако смог унести всего две. Их оценили более чем в 7 000 рублей. Дерзость преступления заключалась в том, что мужчина действовал открыто. В ювелирном магазине он обратился к продавцу с просьбой помочь ему выбрать украшение якобы для подарка. Продавец выложила изделия на специальный планшет. После этого мужчина схватил цепочки и стал убегать. Одно украшение продавцу удалось выхватить из его рук. Тогда была информация, что ограбление могли совершить двое человек, по крайней мере, спустя сутки милиция задержала двоих парней по подозрению в преступлении.



