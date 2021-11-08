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Прокурорская проверка показала многочисленные нарушения в сфере аренды белорусских водоемов

Многочисленные нарушения в сфере аренды водоемов - по результатам прокурорской проверки. В ведомстве заявляют, что потенциал достаточно важной для страны отрасли используется не в полной мере. К примеру, даже такие простейшие условия, как обустройство беседок и мостков для рыбаков, арендаторы выполняют не всегда. Нарушения зафиксированы во всех областях. Каждый пятый бизнесмен в этой сфере не организовал своевременное зарыбление. Многие работают без ветеринарной документации, а отдельные даже не выплачивают аренду. Как итог - образовалась задолженность почти на 20 тысяч рублей.

Вместе с тем отмечается, что ужесточение с 2018 года требований к претендентам на аренду позитивно отразилось на отрасли. В 2019 году установлено 84 нарушения, а в 2020 году - 61. Что предстоит сделать для налаживания эффективной системы контроля за деятельностью арендаторов, расскажем подробнее уже завтра витоговой программе.

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