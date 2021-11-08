Прокурорская проверка показала многочисленные нарушения в сфере аренды белорусских водоемов

Многочисленные нарушения в сфере аренды водоемов - по результатам прокурорской проверки. В ведомстве заявляют, что потенциал достаточно важной для страны отрасли используется не в полной мере. К примеру, даже такие простейшие условия, как обустройство беседок и мостков для рыбаков, арендаторы выполняют не всегда. Нарушения зафиксированы во всех областях. Каждый пятый бизнесмен в этой сфере не организовал своевременное зарыбление. Многие работают без ветеринарной документации, а отдельные даже не выплачивают аренду. Как итог - образовалась задолженность почти на 20 тысяч рублей.