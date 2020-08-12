Прокуроры выявили сразу несколько нарушений использования земли

Не только использовать земли, но и наводить на них порядок. Прокуратура Дрибинского района проверила, в каком состоянии находятся сельхозугодия, отведенные для нужд аграриев. Отметим, что по закону все земли должны содержаться в надлежащем состоянии, а следить за этим обязаны предприятия, которые ими пользуются. Однако не все поступают согласно установленным правилам. Намедни прокуроры выявили сразу несколько нарушений в этой сфере. Сразу несколько показательных примеров: в деревне Головичи на землях сельхозназначения отсутствовали мусорные контейнеры, поэтому отходы хранились, где придется. В деревне Трилесино также были обнаружены несанкционированные свалки с остатками стройматериалов, а также старых шин и автозапчастей. А на карьере фермы вблизи деревни Слободка при добыче полезных ископаемых аграрии не сняли плодородный слой почвы, который можно было использовать в последствии. В итоге почва осыпалась в ямы. Все нарушения были зафиксированы, а руководителю хозяйства выдано представление о немедленном их исправлении.





