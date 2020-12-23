Проникал в строящиеся дома или дачи и выносил электроинструменты. Задержан серийный вор

Проникал в строящиеся дома или дачи и выносил электроинструменты. Витебские милиционеры задержали серийного вора. На счету мужчины два десятка криминальных эпизодов. Первые сообщения стали поступать в милицию еще весной. По окраинам областного центра, а также в его окрестностях было зафиксировано несколько однотипных краж. Почерк подсказывал оперативникам, что работает один человек. Он залезал в загородные дома и уносил ценные инструменты. Всего за несколько месяцев жертвами стали 20 человек.