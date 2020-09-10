Прорыв дамбы произошел в Жабинковском районе

В результате прорыва дамбы под водой оказался автомобиль, пострадавших нет. Инцидент произошел накануне в Жабинковском районе. Как сообщает МЧС, разрушилась конструкция высотой 2,5 метра, а шириной 5. В ликвидации аварии участвовали свыше 60-ти человек и 18 единиц техники. Проводились работы по укреплению и восстановлению строения, а также реконструкции поврежденного участка гравийной дороги. Что привело к ЧП, выясняют специалисты.



