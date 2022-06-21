Провоз контрабанды более чем на 150 тыс. рублей пресекли брестские таможенники

Нарушение выявлено во время таможенного досмотра грузового автомобиля SCANIA, фура направлялась в Бельгию через пункт пропуска "Козловичи". По сведениям, указанным в документах, в транспортном средстве перевозили сборный груз: ручные инструменты, игрушки, различные аксессуары, бижутерию, часы, телевизионное оборудование, рыболовные снасти. Специалисты ГТК выявили, что количество находившихся в автомобиле товаров превышает заявленное почти на 33 тыс. единиц, а сведения более чем о 2 тысячах единиц не указаны вовсе. По данному факту начат административный процесс. Санкцией закона предусмотрен штраф до 30 % от стоимости незаявленного товара.