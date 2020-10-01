3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Прятал в носках от таможенников серебряные цепочки
Житель Каменецкого района в пункте пропуска "Брест" попался на незаконном перемещении через границу крупной партии изделий из серебра. 509 украшений весом больше 3 килограммов везли рейсовым автобусом Седльце - Брест. Для прохождения границы мужчина выбрал зеленый коридор, заявив тем самым, что у него отсутствуют товары, подлежащие декларированию. Но при досмотре инспекторы таможни обнаружили серебряные цепочки 925 пробы, которые были в рюкзаке с личными вещами. Предварительная стоимость скрытого товара составила около 6 тысяч рублей. Ювелирка изъята и направлена на экспертизу. Действиям пассажира будет дана правовая оценка. Добавим, что мужчина - частый путешественник. Только в сентябре он пересекал границу в среднем два раза в неделю.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов