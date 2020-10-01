Прятал в носках от таможенников серебряные цепочки

Житель Каменецкого района в пункте пропуска "Брест" попался на незаконном перемещении через границу крупной партии изделий из серебра. 509 украшений весом больше 3 килограммов везли рейсовым автобусом Седльце - Брест. Для прохождения границы мужчина выбрал зеленый коридор, заявив тем самым, что у него отсутствуют товары, подлежащие декларированию. Но при досмотре инспекторы таможни обнаружили серебряные цепочки 925 пробы, которые были в рюкзаке с личными вещами. Предварительная стоимость скрытого товара составила около 6 тысяч рублей. Ювелирка изъята и направлена на экспертизу. Действиям пассажира будет дана правовая оценка. Добавим, что мужчина - частый путешественник. Только в сентябре он пересекал границу в среднем два раза в неделю.