Псевдоработники банка украли у минчанина 8 тыс. рублей

Псевдоработники банка выманили у минчанина 8 тысяч рублей. Мошенники связались с ним в мессенджере и сообщили, что неизвестный пытается снять деньги с его банковского счета. Чтобы обезопасить сбережения, минчанин должен был скачать приложение удаленного доступа и войти в личный кабинет. После проделанных манипуляций деньги исчезли. Возбуждено уголовное дело.