Пьяная выходка для двух жителей Орши обернулась уголовным преследованием

Лихие ребята решили проверить ударопрочность рекламной вывески парикмахерской и магазина. В ход пошел дедовский проверенный способ - кирпич. Как рассказали сегодня в МВД, после хулиганской выходки парни вызвали такси, на котором планировали уехать с места преступления. Правда, не успели, на шум вышел сотрудник департамента охраны и остановил молодежь. Хулиганами оказались 24-летние местные жители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.



В милиции задержанные объяснить свой поступок не смогли. Вероятно, шальные мысли родились на благодатной почве алкоголя. При этом, говорят в УВД, это не первый опыт громких похождений: один из парней уже был судим за аналогичное правонарушение. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.



