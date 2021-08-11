В Осиповичском районе поездка за спиртным вылилась для 51-летнего мужчины крупным штрафом и лишением прав на 3 года

Водителем оказался 51-летний минчанин, категории для управления мотоциклом у него нет. Кроме того, проверка показала, что он нетрезв. В итоге поездка за "дозаправкой" вышла для него весьма дорогим удовольствием - большим штрафом с лишением права управления на 3 года.

