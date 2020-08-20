Пьяного водителя выдала его же техника

Сообщается, что машина Renault ехала по проселочной дороге в Стародорожском районе. Когда к авто подъезжал экипаж ГАИ, транспорт остановился, однако из салона никто не вышел. Внутри находилось двое мужчин: один на пассажирском сидении спереди, второй сзади. На вопрос, кто ехал за рулем, приятели ответили, что никто. Изучив запись с видеорегистратора, дорожная милиция установила, кто из ребят водитель. К слову, шофер был пьян. Допустимая норма алкоголя в его организме была превышена в три раза. Как рассказали правоохранители, водитель не в первый и даже не во второй раз сел за руль выпившим. Его уже несколько раз привлекали к ответственности за управление авто подшофе.