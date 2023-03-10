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Пьяного водителя задержали в Минске

В Минске около 2 часов ночи сотрудники дорожной милиции остановили автомобиль Citroën на улице Казимировской. За рулем - 38-летний водитель, очевидно, подшофе.

Итог проверки - почти 0,5 промилле.

Фото:pixabay.com

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