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Пьяные бесправники задержаны в Минске
Пьяный бесправник-рецидивист на встречной устроил аварию. Это последствия ДТП в столице. Шофер за рулем БМВ не справился с управлением, вылетел на встречную, где протаранил "ниссан" и "Шевроле - Ниву". От удара российский внедорожник завалился на бок. В момент аварии водитель "баварца" был пьян, освидетельствование показало свыше 2 промилле алкоголя. Пострадавших нет. В ГАИ дополнили: 2 года назад виновник уже был лишен прав за пьяную езду.
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