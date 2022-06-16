Пьяные бесправники задержаны в Минске

Пьяный бесправник-рецидивист на встречной устроил аварию. Это последствия ДТП в столице. Шофер за рулем БМВ не справился с управлением, вылетел на встречную, где протаранил "ниссан" и "Шевроле - Ниву". От удара российский внедорожник завалился на бок. В момент аварии водитель "баварца" был пьян, освидетельствование показало свыше 2 промилле алкоголя. Пострадавших нет. В ГАИ дополнили: 2 года назад виновник уже был лишен прав за пьяную езду.