Пьяные гонки устроил автомобилист в Витебске

Мужчина пытался уйти от сотрудников ГАИ и все-таки был задержан. Его автомобиль "додж" привлек внимание дорожной милиции, когда шофер двигался по улице Лазо. Правоохранители дали сигнал об остановке, однако авто лишь ускорилось. Началась погоня. Машина остановилась на перекрестке, но покидать салон водитель отказался. И вновь попытался сбежать. И в этот раз попытка оказалась провальной, сотрудники милиции догнали беглеца и заблокировали путь.