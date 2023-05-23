Пьяный бесправник, аварии с участием четырех автомобилей, уснул за рулем, Kia сбила мотоциклиста

Гомель

Свыше 4 промилле показало освидетельствование бесправника в Гомеле. Днем водитель фургона потерял управление, Mercedes выехал за пределы дороги и врезался в припаркованную машину Daewoo, а та в Audi, где сидели женщина с несовершеннолетней дочкой. 39-летнего мужчину задержали, он уснул прямо в машине ГАИ.

Минск

Столичная ГАИ выясняет обстоятельства аварии с участием четырех автомобилей. ДТП произошло накануне вечером на пересечении улиц Беды - Мележа. От удара фургон Ford оказался на боку, легковые Mazda, Audi и Geely получили незначительные повреждения. Пострадавших нет.

Петриковский р-н

Уснул за рулем - это предварительная версия столкновения в Петриковском районе. На трассе М10 Toyota выехала на встречную и врезалась в грузовик. Уснувший водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимацию.

Гродно

Несоблюдение дистанции стало причиной аварии в Гродно. Там груженый МАЗ не успел затормозить перед остановившимся на красный фургоном. Водитель FordTransit остановился на светофоре, пропуская пешеходов, когда произошел сильный удар. В аварии никто не пострадал. Шоферу большегруза грозит штраф с возможным лишением прав.

Речица

В Речице автомобиль Kia сбил мотоциклиста. Вечером водитель хетчбека, поворачивая налево, не заметил байкера на Suzuki. Авария произошла на регулируемом пешеходе, в результате ДТП пострадавшего доставили в травматологию.

Минский р-н