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Пьяный бесправник, аварии с участием четырех автомобилей, уснул за рулем, Kia сбила мотоциклиста
Гомель
Свыше 4 промилле показало освидетельствование бесправника в Гомеле. Днем водитель фургона потерял управление, Mercedes выехал за пределы дороги и врезался в припаркованную машину Daewoo, а та в Audi, где сидели женщина с несовершеннолетней дочкой. 39-летнего мужчину задержали, он уснул прямо в машине ГАИ.
Минск
Столичная ГАИ выясняет обстоятельства аварии с участием четырех автомобилей. ДТП произошло накануне вечером на пересечении улиц Беды - Мележа. От удара фургон Ford оказался на боку, легковые Mazda, Audi и Geely получили незначительные повреждения. Пострадавших нет.
Петриковский р-н
Уснул за рулем - это предварительная версия столкновения в Петриковском районе. На трассе М10 Toyota выехала на встречную и врезалась в грузовик. Уснувший водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимацию.
Гродно
Несоблюдение дистанции стало причиной аварии в Гродно. Там груженый МАЗ не успел затормозить перед остановившимся на красный фургоном. Водитель FordTransit остановился на светофоре, пропуская пешеходов, когда произошел сильный удар. В аварии никто не пострадал. Шоферу большегруза грозит штраф с возможным лишением прав.
Речица
В Речице автомобиль Kia сбил мотоциклиста. Вечером водитель хетчбека, поворачивая налево, не заметил байкера на Suzuki. Авария произошла на регулируемом пешеходе, в результате ДТП пострадавшего доставили в травматологию.
Минский р-н
Скрывшийся с места аварии в Минском районе мотоциклист задержан. Несколько дней назад 38-летний мужчина за рулем Honda наехал на 8-летнюю велосипедистку. Инцидент произошел в Колодищах. Вскоре оказалось, что мужчина бесправник. Все это время он прятался на чердаке дома, чтобы пересидеть неприятности.
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