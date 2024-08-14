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Пьяный бесправник сбил свою сожительницу и скрылся, в ДТП пострадал ребенок, байкер столкнулся с лосем - все подробности в обзоре дорожных происшествия
Пьяный бесправник сбил на дороге свою сожительницу и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 августа в районе деревне Колодники Дзержинского района. Все началось с посиделок компании. Около полуночи один из мужчин предложил подвезти друзей в деревню Негорелое на машине подруги. К слову, женщина уже была лишена прав за пьяное вождение, впрочем, как и ее кавалер. Пока мужчина был в дороге, женщина решила выйти навстречу. Алкоголь и стечение обстоятельств привели к тому, что мужчина по возвращению сбил свою спутницу. Более того, скрылся с места, но позже машина съехала в кювет, уперлась в эстакаду и заглохла. А сам водитель просто пошел домой. С многочисленными травмами женщина в реанимации. Виновник задержан.
В Малоритском районе пьяный бесправник на Citroen не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в трактор "Беларус". В результате происшествия водитель легковушки и его пассажир угодили в больницу.
А в Пружанском районе водитель грузовика МАЗ с полуприцепом не учел особенности и состояние своего авто и перевернулся на дороге. В ДТП никто не пострадал. А вот автомобиль получил механические повреждения.
В Речице в ДТП пострадал ребенок. По данным ГАИ, накануне вечером мужчина за рулем автомобиля Nissan, выезжая со двора, сбил 12-летнего велосипедиста. Школьник переезжал дорогу по линии тротуара и обочины. Мальчишка в больнице.
Байкер столкнулся с лосем в Городокском районе - мужчина погиб на месте. Авария произошла накануне ночью на автодороге М8. По предварительной информации, водитель мотоцикла Honda влетел в лося, который внезапно вышел на дорогу. Байкер от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, животное также погибло.
Весьма необычный инцидент в Витебске. Сильно нетрезвый местный житель шел по дороге на работу, его буквально спасли сотрудники ГАИ. В милицию обратились очевидцы, которые сообщили о пьяном пешеходе, который шел через дорогу на красный сигнал светофора. Как выяснилось позже, 42-летний местный житель направлялся на работу. При этом в его крови обнаружили почти 3 с половиной промилле алкоголя. После отдыха нарушителю предстоит разговор как с дорожными стражами, так и с работодателем.
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