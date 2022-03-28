Пьяный форсаж на чужой машине устроил местный житель в Калинковичском районе

В милицию поступил сигнал о ДТП: "фольксваген" врезался в дерево. Позже выяснилось, что водитель был пьян и управлял чужим авто. Сначала он выпивал вместе с хозяином транспорта, а когда владелец уснул, взял ключи от легковушки и отправился в путь. Но мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, после этого врезался в дерево. С травмами автомобилиста отвезли в больницу, ему оказали медицинскую помощь, и фигурант сбежал. Тогда владелец легковушки написал заявление в милицию. Вскоре беглеца задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту угона. Сейчас мужчина в ИВС.