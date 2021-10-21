Минчанин в нетрезвом состоянии угнал машину такси и стал фигурантом уголовного дела

В милицию на спецлинию 102 поступил звонок, что задержан нетрезвый водитель. Уже на месте ГАИ выяснила, что автомобиль принадлежит далеко не тому человеку, кто за рулем.

К делу подключилась "тяжелая артиллерия" в лице уголовного розыска, и было установлено, что молодой человек, будучи в пьяном виде, решил поехать домой на такси. Водителя он предупредил, что наличных нет, однако есть деньги на карте, и он готов заправить машину в счет оплаты за поездку. На заправке таксист вышел оплачивать бензин, но опрометчиво оставил ключи в замке зажигания. В этот момент пассажир перелез на водительское сиденье и уехал. Однако поездка его не была долгой.