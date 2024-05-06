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Пьяный мужчина ради спиртного разбил дверь в магазине на глазах у персонала

В Минске мужчина в поисках спиртного разбил дверь в закрытом магазине. Вся ситуация происходила на глазах у работников торгового павильона.

На линию 102 поступил звонок, что агрессивный покупатель конфликтует с персоналом и портит имущество. Опергруппа задержала пьяного мужчину, который пояснил, что жажда алкоголя толкнула его на крайний шаг.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, ущерб магазину составил 600 рублей.

Фото из открытых источников

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