Пьяный мужчина ради спиртного разбил дверь в магазине на глазах у персонала

В Минске мужчина в поисках спиртного разбил дверь в закрытом магазине. Вся ситуация происходила на глазах у работников торгового павильона.

На линию 102 поступил звонок, что агрессивный покупатель конфликтует с персоналом и портит имущество. Опергруппа задержала пьяного мужчину, который пояснил, что жажда алкоголя толкнула его на крайний шаг.