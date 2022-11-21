Пьяный парень стрелял по незнакомым девушкам в Жабинковском районе

Стрелял по живым мишеням в Жабинковском районе. Оружие в руки взял пьяный парень. В милицию обратилась 17-летняя девушка, что в нее и ее 15-летнюю подругу стрелял неизвестный. На место оперативно выехала группа уголовного розыска. Тогда и был задержан подозреваемый в стрельбе - 18-летний парень. Выяснилось, что он, выпив алкоголя, взял у знакомого пневматический пистолет и пошел стрелять. В этот момент мимо проходили две девушки. К счастью, меткостью стрелок не отличался, никто не пострадал. Парня задержали. Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.