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Пьяный пациент с ножом набросился на фельдшера в Бресте

Пьяный пациент с ножом набросился на фельдшера больницы в Бресте. Парню не понравилось, что медики хотели зашивать рану на ноге.Уже известно, что в отношении буйного пациента возбуждено уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство".

В милиции Бреста прокомментировали инцидент и показали запись с камеры наблюдения.

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