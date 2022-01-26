Пьяный пациент с ножом набросился на фельдшера в Бресте

Пьяный пациент с ножом набросился на фельдшера больницы в Бресте. Парню не понравилось, что медики хотели зашивать рану на ноге.Уже известно, что в отношении буйного пациента возбуждено уголовное дело по статье "Особо злостное хулиганство".



В милиции Бреста прокомментировали инцидент и показали запись с камеры наблюдения.