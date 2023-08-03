Пьяный пинчанин вымогал выручку на автозаправке

Не совсем обычный способ поправить свое финансовое положение выбрал житель Пинска. Спойлер: разбогатеть не удалось, зато попал в криминальную хронику. В состоянии не совсем трезвом мужчина проходил мимо заправки и решил, что это идеальное место, чтобы немного разбогатеть. Вооружившись своим убедительным словом, он зашел в магазин АЗС и стал требовать, чтобы ему выдали 500 рублей. При этом вымогатель угрожал испортить имущество станции, если его требования не будут выполнены.