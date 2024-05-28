Пьяный попутчик напал на водителя с ножом. Следователи рассказали подробности нападения на мужчину, который подвозил незнакомца. По данным следствия, в январе 46-летний житель деревни Лазоревка на автомобиле ехал с работы домой. При выезде из города он заметил голосовавшего на остановке незнакомого парня. Водитель остановился и предложил подвезти его. Попутчик сел на заднее сиденье и всю дорогу молчал. Когда водитель остановился, пассажир, не говоря ни слова, нанес ему удар ножом в шею. Сразу же замахнулся повторно, но встретил сопротивление. Несмотря на серьезное ранение, водителю удалось отобрать нож, выбраться из салона и выйти навстречу проезжавшему автомобилю.