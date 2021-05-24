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Пьяный водитель скрылся с места смертельной аварии в Минском районе
СК завершил расследование дела о ДТП, в котором погиб велосипедист. Инцидент случился в декабре прошлого года. У правоохранителей была информация, что водитель, который сбил велосипедиста, скрылся и, вероятно, направляется в сторону Молодечно. Сотрудники ГАИ перекрыли движение на въезде в город, чтобы задержать нарушителя. В одном из автомобилей такси по ориентировке узнали подозреваемого, также в салоне такси была и его супруга. Мужчина объяснил, мол, его машина находится дома, а он возвращается из Минска, где покупал автозапчасти. Как выяснят позже следствие, в тот день 35-летний мужчина ехал за рулем Renault Laguna, дорога Минск - Молодечно - Нарочь, шофер был пьян, кроме того, прав у него нет. В автомобиле была и его 30-летняя жена. Вблизи деревни Щербины водитель двигался по обочине, где и сбил велосипедиста, последний от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия. Машину обнаружат позже вблизи соседней деревни. После остановки мужчина сказал жене стереть отпечатки пальцев в автомобиле. На такси супруги направились в сторону Молодечно, однако доехать не успели - по дороге их остановили сотрудники милиции. Действия мужчины квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса. Он под стражей.
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