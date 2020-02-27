Пьяный водитель средь бела дня на одной из центральных артерий города

ГАИ накануне остановила БМВ X5 на проспекте Дзержинского. Подозрения инспекторов рассеял тест медиков: водитель (51-летний мужчина) управлял машиной в состоянии опьянения. И это в 12 часов дня. Освидетельствование показало почти одну промилле алкоголя в крови. Что отмечал, нарушитель так и не признался. В отношении водителя составлен протокол. Санкции предусматривают до 100 базовых величин штрафа, а это 2700 рублей, лишение прав сроком на три года.



