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Пять незарегистрированных ружей пополнили список изъятого правоохранителями оружия всего за неделю
Пять незарегистрированных ружей пополнили список изъятого правоохранителями оружия всего за неделю, причем четыре нелегальных ствола обнаружили в одних руках – у охотника из Борисовского района. Задержали мужчину с поличным, когда вышел на охоту без разрешения. Кроме свежей туши зайца (охота на него до октября запрещена), в доме сельчанина обнаружили еще около 50 кг замороженного мяса косули.
Владельцу предложили добровольно сдать незаконно хранящиеся орудия охоты или лова рыбы, но тот ответил отказом. В ходе осмотра в подсобном помещении было найдено незарегистрированное ружье. После первой находки инспекторы вновь предложили добровольно сдать незаконные орудия. Но мужчина и на этот раз не воспользовался шансом. В дальнейшем правоохранители нашли в кладовой еще два гладкоствольных ружья и мелкокалиберную винтовку. Все это оружие также не было зарегистрировано. Нашли ревизоры и различного рода патроны. Сейчас браконьеру грозят штрафы за охоту без разрешения, нелегальное хранение гладкоствольного оружия и нескольких сетей. А незаконные действия с нарезным оружием и боеприпасами к такому оружию могут обернуться уголовным преследованием.
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