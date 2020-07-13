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Пятеро гомельчан с марихуаной задержаны в Чечерском районе
Изначально компанию молодых людей на машине заметили в поле. Незнакомцы здесь появляются редко. Потому на гостей сразу обратили внимание. На выезде из поселка правоохранители остановили автомобиль. За рулем была 22-летняя девушка, а в салоне четверо парней. Машину осмотрели правоохранители, обнаружили пакеты с зеленым веществом растительного происхождения. Вес травы порядка 12 килограммов. Часть содержимого передали на экспертизу. И проверка показала, что в упаковках марихуана. Молодые люди задержаны. Как выяснилось, девушка и один из пассажиров - супруги, своего 11-месячного ребенка они оставили бабушке. Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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