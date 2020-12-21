Пятерых закладчиков задержали бойцы наркоконтроля в Могилеве

Задержанным от 16-18 лет. Парень и четыре девушки - учащиеся лицеев, колледжа и вуза. Правоохранители на них вышли во время работы по перекрытию деятельности одного из виртуальных наркомаркетов. Более 60 тайников с амфетамином и альфа-ПВП были обнаружены в Могилеве и пригороде областного центра. Закладки сделали задержанные. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.