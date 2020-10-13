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Пятилетнего ребенка сбила машина в Светлогорске
Как сообщают в ГАИ, 36-летний водитель автомобиля "форд" выезжал содвора одного из домов по улице Шоссейная. Неожиданно для него на проезжую частьс правой стороны выбежал маленький мальчик. Остановиться шофер не успел, врезультате происшествия ребенок получил травмы, с которыми был доставлен вбольницу. После осмотра и оказания медицинской помощи маленького непоседу отпустилидомой.
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