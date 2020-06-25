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Пытался проскочить на желтый свет и угодил в кювет. ДТП в Кобрине

Пытался проскочить на желтый свет и угодил в кювет. В Кобрине ДТП на перекрестке попало в объектив уличной камеры. На кадрах видно, как водитель за рулем "ауди" на мокром асфальте не вписался в поворот. Машина запрыгнула на бордюр и съехала в придорожную канаву. А спустя два часа авто достали при помощи эвакуатора.

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