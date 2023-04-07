Рабочего засыпало землей в Минске - мужчина погиб

Смертельное ЧП в белорусской столице. На месте проведения земляных работ на улице Шаранговича рабочего засыпало землей. Инцидент случился 6 апреля.

Как предварительно сообщили в СК, погибший - 51-летний мужчина - по личной инициативе, нарушая правила безопасности, зачем-то спустился в выкопанную экскаватором траншею глубиной 4 метра. Через несколько минут грунт обвалился. Все обстоятельства трагедии выясняются пока в формате проверки.