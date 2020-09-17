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Работа на дилера
В Подмосковье полицейские задержали мужчину по подозрению в торговле героином. Курьером оказался 24-летний гражданин ближнего зарубежья. В кармане его куртки и в рюкзаке полицейские нашли 97 свертков с порошком. Кроме того, установлено, что парень успел сделать две закладки. Оперативники изъяли из тайника еще пару свертков с аналогичным товаром. А уже в квартире подозреваемого хранились 6 готовых пакетов из фольги, порошок, а также электронные весы и упаковочный материал. Всего изъято почти 0,5 килограмма героина. Сам закладчик рассказал, что вышел на дилера в интернете.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт психотропов". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
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