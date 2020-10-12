Работал через даркнет и делал тайники с наркотиками

В Минске задержан 21-летний житель столицы, который подозревается в распространении более полутора килограммов отравы. Оперативники взяли курьера с поличным в одном из парков города - в ходе личного обыска изъято 20 граммов особо опасного психотропа - амфетамин был расфасован в 10 свертков. Адреса 40 закладок содержались в изъятом у парня мобильном телефоне, прочесав местность правоохранители изъяли в них еще 80 граммов наркотика. Сейчас милиция устанавливает канал поступления запрещенных веществ. Материалы дела переданы в СК.