Работникам ДОСААФ вынесли приговор по делу о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки

Предлагали помощь в получении водительских прав - упрощенным путем, но за определённую плату. Двое работников ДОСААФ Фрунзенского района столицы - услышали судебный приговор по делу о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. По материалам дела, обвиняемые - мужчинам 45 и 47 лет - убеждали учеников автошколы дать денежное вознаграждение руководству организации, а также сотрудникам ГАИ - за успешную сдачу экзаменов без проверки теории и навыков вождения. Всего - по данным следствия - фигуранты получили от четверых людей - почти 3 тысячи рублей. Все деньги потратили на личные нужды. Суд с обвинением согласился. И по решению Фемиды - обвиняемые приговорены к трём годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.