Работники МЧС помогли 2-летней девочке освободить голову из детской накладки на унитаз

Необычная ситуация произошла накануне в Минске. 2-летняя девочка засунула голову в детскую накладку на унитаз. А вот выбраться назад не получилось. Помочь ребенку приехали работники МЧС. Они с помощью ножниц помогли малышке достать голову. На протяжении всего времени рядом находилась ее мама, которая успокоила девочку. Малышка не пострадала.