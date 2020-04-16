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Работники МЧС помогли 2-летней девочке освободить голову из детской накладки на унитаз

Работники МЧС помогли 2-летней девочке освободить голову из детской накладки на унитаз

Необычная ситуация произошла накануне в Минске. 2-летняя девочка засунула голову в детскую накладку на унитаз. А вот выбраться назад не получилось. Помочь ребенку приехали работники МЧС. Они с помощью ножниц помогли малышке достать голову. На протяжении всего времени рядом находилась ее мама, которая успокоила девочку. Малышка не пострадала.

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