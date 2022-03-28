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Работники Минского СТО попались на мошенничестве в сфере автострахования

Крупное мошенничество в сфере автострахования раскрыли в Минске. Фигурантами уголовного дела, а оно уже возбуждено, стали работники столичного СТО. Подробности преступной схемы обмана рассказали в МВД.

Четверо минчан, работники СТО - от директора до автослесаря, решили незаконно заработать на ДТП, в которое попала их знакомая. Девушка разбила дорогостоящий Mercedes и попросила сотрудников автосервиса заняться его ремонтом. Кроме восстановления авто за чужой счет, мужчины воспользовались ситуацией для незаконного заработка.
Сергей Ванагель, начальник отдела управления ГУБОПиК МВД по Минску

Тогда подельники, по информации милиции, приобрели в лизинг аналогичный Mercedes и его застраховали. Далее - дело рук. Фигуранты переставили на приобретенную машину поврежденные детали с разбитого авто и инсценировали аварию, въехав в дорожное ограждение. Страховая компания выплатила аферистам более 20 тысяч рублей. Около четверти полученной суммы те потратили на ремонт. Остальное разделили между собой. Сейчас правоохранители проверяют фигурантов на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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