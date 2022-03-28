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Работники Минского СТО попались на мошенничестве в сфере автострахования
Крупное мошенничество в сфере автострахования раскрыли в Минске. Фигурантами уголовного дела, а оно уже возбуждено, стали работники столичного СТО. Подробности преступной схемы обмана рассказали в МВД.
Четверо минчан, работники СТО - от директора до автослесаря, решили незаконно заработать на ДТП, в которое попала их знакомая. Девушка разбила дорогостоящий Mercedes и попросила сотрудников автосервиса заняться его ремонтом. Кроме восстановления авто за чужой счет, мужчины воспользовались ситуацией для незаконного заработка.
Тогда подельники, по информации милиции, приобрели в лизинг аналогичный Mercedes и его застраховали. Далее - дело рук. Фигуранты переставили на приобретенную машину поврежденные детали с разбитого авто и инсценировали аварию, въехав в дорожное ограждение. Страховая компания выплатила аферистам более 20 тысяч рублей. Около четверти полученной суммы те потратили на ремонт. Остальное разделили между собой. Сейчас правоохранители проверяют фигурантов на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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