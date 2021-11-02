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Работники предприятия Клецкого района оказались замешаны в серой схеме реализации комбикорма
Крупная кража в сфере АПК. Работники одного из предприятий Клецкого района оказались замешаны в серой схеме реализации комбикорма. Накануне вечером патруль ГАИ остановил подозрительный автомобиль для проверки документов. Однако машина оказалась загружена некими мешками. Водитель сказал, что возвращается с рынка.
В салоне автомобиля правоохранители обнаружили 12 мешков комбикорма. Сопроводительных документов у мужчины не было, сотрудники БЭП выяснили, что так называемым продавцом выступил бригадир одного из местных хозяйств. Оказалось, что он и его компаньон, который работает на этом же предприятии животноводом, похитили 900 кг комбикорма, после чего бригадир продавал его. В гараже дома у одного из фигурантов обнаружено еще 8 мешков сырья. Похищенное изъято и возвращено на склад.
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