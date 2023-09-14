Работница одной из минских турфирм покупала авиабилеты за счет компании и перепродавала знакомым

В результате таких махинаций фигурантка присвоила 57 тыс. рублей, которые потратила на личные нужды. Недостача денег была выявлена руководством турфирмы в ходе сверки проданных авиабилетов и полученной за них оплаты. Известно, что ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за присвоение денежных средств.

Виталий Кабушев, начальник ОБЭП Советского РУВД Минска