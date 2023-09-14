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Работница одной из минских турфирм покупала авиабилеты за счет компании и перепродавала знакомым
Оперативники ОБЭП заинтересовались работницей одной из минских турфирм, которая придумала схему допзаработка - в обход закона. По данным милиции, 43-летняя начальник отдела отвечала за оформление и продажу клиентам билетов на авиаперелеты. План по обогащению начала реализовывать, едва приступив к должностным обязанностям. Регулярно покупая посадочные талоны за счет работодателя, фигурантка предлагала приобрести их своим знакомым. Тем временем оплата шла на ее личный карт-счет.
В результате таких махинаций фигурантка присвоила 57 тыс. рублей, которые потратила на личные нужды. Недостача денег была выявлена руководством турфирмы в ходе сверки проданных авиабилетов и полученной за них оплаты. Известно, что ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за присвоение денежных средств.
Фото: pixabay.com
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