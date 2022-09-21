Ранее судимый минчанин украл телефон и музыкальную колонку

Напал с баллончиком и похитил вещи. Грабеж в Минске возле одного из магазинов. Прохожий распылил в глаза мужчине перцовый газ, и пока тот приходил в себя, скрылся с его телефоном и музыкальной колонкой. Потерпевший оценил свой ущерб в 3500 рублей. Нападавшего задержали. Им оказался ранее судимый минчанин.