Раритет у реки обнаружил житель Бреста во время прогулки

Мужчина заметил рукоятку, которая торчала из песка. О своей находке он немедленно рассказал в милиции. Брестчанин обратился с заявлением о том, что обнаружил предмет, предположительно пистолет ТТ времен войны. Эксперты проведут баллистическую экспертизу. По итогам проверки будет понятно, пригоден ли он для стрельбы, а также возможно будет установить его модель.