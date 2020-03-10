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Раритет у реки обнаружил житель Бреста во время прогулки

Мужчина заметил рукоятку, которая торчала из песка. О своей находке он немедленно рассказал в милиции. Брестчанин обратился с заявлением о том, что обнаружил предмет, предположительно пистолет ТТ времен войны. Эксперты проведут баллистическую экспертизу. По итогам проверки будет понятно, пригоден ли он для стрельбы, а также возможно будет установить его модель.

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