Расчлененное тело нашли на обочине в Ленинградской области

Как сообщает СКР, пакеты лежали неподалеку от обочины утрассы. По подозрению в убийстве задержан 64-летнийжитель города Мурино. Во время пьяной ссоры он убил подругу несколькими ударами по голове, апотом расчленил ее тело ив пакетах отвез его кдороге. Мужчина уже признался всодеянном.