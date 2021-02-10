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Расчлененное тело нашли на обочине в Ленинградской области

Как сообщает СКР, пакеты лежали неподалеку от обочины утрассы. По подозрению в убийстве задержан 64-летнийжитель города Мурино. Во время пьяной ссоры он убил подругу несколькими ударами по голове, апотом расчленил ее тело ив пакетах отвез его кдороге. Мужчина уже признался всодеянном.

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