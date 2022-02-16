Оперативно раскрыта кража из магазина в Несвиже. Сыщикам в этом случае пришлось разгадывать ребус "модный приговор". Так как лиц на видео с камер наблюдения было не видно. Но один из оперативников узнал преступника по одежде. Ранее судимый, состоит на учете. Этого задержали дома, его напарника взяли уже в Минском районе - попался на административке.

Уже в милиции картина преступления сложилась в единый пазл. Около полуночи двое местных жителей взломали дверь частного магазина. Прихватив немного продуктов, в том числе спиртного, они направились для наблюдения за зданием, с целью узнать, есть ли в магазине сигнализация и приедут ли сотрудники милиции. После почти часа ожидания и дегустации алкоголя мужчины вернулись в магазин, где уже ни в чем себе не отказывали. Благодаря видео, установленному в магазине, по шаткой походке и отсутствию масок на лице, можно судить, что "смелости мужчины" набрались изрядно. Добычей в основном стали спиртные напитки, колбасные и табачные изделия. Большая часть похищенного изъята.