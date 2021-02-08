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Раскрыто по горячим следам разбойное нападение в Новополоцке

Жертва - 49-летняя местная жительница, нападавшие - двое парней 18 и 20 лет. Как после в милиции рассказала женщина, на улице ее избили двое мужчин и забрали сумочку, в которой были деньги и вещи. Ущерб - 600 рублей.


Судя по всему, молодые люди не ждали визита милиции, и что за разбой придется отвечать. На сегодня следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц.

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