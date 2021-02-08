3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Раскрыто по горячим следам разбойное нападение в Новополоцке
Жертва - 49-летняя местная жительница, нападавшие - двое парней 18 и 20 лет. Как после в милиции рассказала женщина, на улице ее избили двое мужчин и забрали сумочку, в которой были деньги и вещи. Ущерб - 600 рублей.
Судя по всему, молодые люди не ждали визита милиции, и что за разбой придется отвечать. На сегодня следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва