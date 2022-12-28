Расплата спустя 20 лет - в 2003 году обвиняемый сопровождал бизнесмена в Россию и убил его

Обвиняемый в расправе 20-летней давности скоро предстанет перед судом в Псковской области. Подчеркнем, что и убийца, и жертва -оба белорусы. Следственные действия с фигурантом окончены, он признал свою вину и рассказал, что и как произошло. Все случилось в начале 2000-х. Возле кафе в Псковской области обнаружили труп мужчины. Как позже выяснилось, это был предприниматель из Беларуси. Удалось выяснить, что он в последнюю командировку уехал с неким жителем Минска. Попутчик представился вымышленным именем, отыскать его два десятка лет назад оказалось невозможным. Но осенью этого года дело возобновили и подозреваемого задержали. Все эти годы он жил в Питере, продолжая пользоваться чужим именем. Как только самозванца задержали, сразу отправили в колонию, ибо за ним были и другие грешки - мошенничество, а также фальшивомонетничество. На допросе убийца рассказал, что в сентябре 2003 года сопровождал бизнесмена в Россию в качестве охранника. Но мужчины поссорились, в итоге словесная перепалка закончилась смертью босса. И самое интересное - способ убийства правоохранители пока не раскрывают.

